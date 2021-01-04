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她失婚失業 職訓後開「瑪榖愛工坊」阿美族服飾受歡迎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
林惠美成立「瑪榖愛工坊」手工縫製阿美族傳統服飾和創作。圖／勞動署桃竹苗分署提供
林惠美成立「瑪榖愛工坊」手工縫製阿美族傳統服飾和創作。圖／勞動署桃竹苗分署提供

49歲的阿美族婦女林惠美原本工作穩定，卻在中高齡後相繼面臨失婚、失業雙重打擊，個性樂觀開朗的她不灰心，報名勞動力發展署桃竹苗分署平車拷克技能應用班學打版車縫，結訓後成立個人工作室「瑪榖愛工坊」，透過網路平台接單，充滿色彩的原民服飾、袋包及文創小物大受歡迎，職訓讓她「找回年輕時的夢想，重啟嶄新人生」。

林惠美原本在電子製造業工作，只想安穩做到退休，結果婚姻沒了還失業，加上長期站立工作腰椎受傷，體力大不如前，無法再回製造業另覓新職。她個性樂觀不想坐以待斃，一開始想參加中餐職訓學習技能，計畫開小吃店重啟事業第二春，因為開店所需投資的設備成本太高，只好放棄。

林惠美想起從小常看部落長輩利用縫製編織技巧做族服及裝飾物，她耳濡目染也有興趣想學，但是沒學過打版及車縫，於是報名桃竹苗分署委台灣職業訓練多元發展協會辦理的「平車拷克技能應用班」，學習服裝打版及車縫技術。

回憶參訓過程，林惠美表示授課老師一步一步講解與示範，讓她很快進入狀況而且越學越得心應手，課堂上學習製圖打版、平車拷克機台操作、各種款式包包的實務製作及丙級考照等，授課內容豐富且實用性高，對日後創業接單幫助很大。

結訓後，林惠美開始在社群網路上成立個人工作室「瑪穀愛工坊」，接客製訂單，平時也會做些文創小物在網站上販售，結合創意色彩及原民風格的商品讓她受到不少網友青睞，平時還利用時間跑市集擺攤，增加知名度及收入，林惠美高興地表示「興趣與工作結合，實現了我年輕的夢想，若能早點開始就太棒了」。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」及子法去年12月4日正式上路，在中高齡失業及高齡就業方面，已有多項中高齡者就業促進措施，像免費參加職業訓練、職業訓練生活津貼、臨時工作津貼、創業貸款利息補貼及跨域交通補助等，專法施行後將擴及65歲以上高齡者適用，並將規畫開辦高齡者職業訓練專班，民眾如有需求，都可透過「臺灣就業通」查詢桃竹苗轄區課程及報名，也可電洽（03）4855368。

接受職訓學得技能，成立工作坊讓他找回年輕時的夢想。圖／勞動署桃竹苗分署提供
接受職訓學得技能，成立工作坊讓他找回年輕時的夢想。圖／勞動署桃竹苗分署提供

失業 文創

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