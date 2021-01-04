影╱保育類長鬃山羊凍死了！跑下抹茶山避寒已來不及救
經常在2000公尺高海拔進出的長鬃山羊，受不了日前一波寒流來襲，跑下只有850公尺抹茶山，躲進聖母山莊廁所避寒，被山友發現瑟縮在角落；原以為等這波寒流過後牠會回山上，不料竟在附近三角崙山發現這隻保育類動物凍死了，讓人難過。
長鬃山羊又稱台灣野山羊、台灣羚羊等，是台灣特有種的保育類動物，通常在海拔2000公尺山區活動，包括玉山南峰、南湖圈谷和雪山圈谷等，常可見足跡。
入冬跨年的這波寒流來襲，冷到連位於高海拔的長鬃山羊都受不了，上月30日傍晚，有隻長鬃山羊跑下來宜蘭礁溪鄉知名的抹茶山，躲進聖母山莊廁所避寒，被山友發現時牠冷到雙眼無助、直發抖，還拉了一地羊大便。
抹茶山只有850公尺，極少見高海拔的保育類動物長鬃山羊現蹤，山友們嘖嘖稱奇，爭相走告，隔天有山友要再去尋找芳蹤，已經未發現；直到元旦當天下午，有人前往聖母山莊後方的三角崙山登山時，在步道附近發現牠躺地一動也不動。
發現地點距離宜蘭聖母山莊的路程約20幾分鐘，海拔1千多公尺三角崙山主峰一帶。山友觸摸牠身體未完全僵硬，於是把長鬃山羊揹著走下山，就近放聖母山莊木屋後方，準備找地方掩埋。
抹茶山出現罕見的「嬌客」，最後卻落得凍死下場，很多山友感到不捨。許姓山友表示，被列入保育動物的長鬃山羊，應該是很抗耐寒才對，牠有可能是生病受不到酷寒，才跑下山求助，可是大家來不及救牠就凍死，讓人難過、婉惜。
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