花蓮蜜香紅茶馳名 亮點茶莊有特色

花蓮蜜香紅茶近年深受消費者喜愛，東部因擁有純淨的自然環境，加上茶農獨特的製茶技術，孕育出東部特色茶品，農糧署鼓勵民眾有空可走訪亮點茶莊，品嚐東部好茶。

花蓮縣瑞穗鄉茶區被稱為「蜜香紅茶的發源地」，1990年代末期，茶業改良場嘗試以小綠葉蟬吸食後的茶芽加工製成帶蜜香味的茶葉，不但製造過程簡單、生產成本低，而且風味極佳，一舉突破製茶品別限制；並由花蓮舞鶴茶葉產銷班長高肇昫發揚光大，2006年以此蜜香紅茶參加「第一屆天下第一名茶大賽」獲得到紅茶組金牌獎，之後在地茶農持續推廣，蜜香紅茶聲名大噪。

農糧署東區分署表示，東部茶產區主要分布在宜蘭縣冬山鄉、花蓮縣瑞穗鄉及台東縣鹿野鄉等地，茶樹品種以烏龍、金萱為主，所製成的特色茶均具有在地獨特的風味，值得一嚐。

農糧署東區分署指出，提升台灣茶產業價值，自2014年起推動「發展亮點茶莊計畫」，師法歐洲葡萄酒莊經營模式，輔導優質製茶廠及茶莊，結合自然景觀、在地文化、體驗服務等，從一、二級生產與加工，升級成為三級的服務產業，並朝六級化產業發展。2020年全台共選出33家亮點茶莊，其中東部占9家，花蓮則有「嘉茗茶園」、「東昇茶行」、「吉林茶園」等。

台東縣鹿野鄉以「紅烏龍」知名，是茶業改良場台東分場研發，利用夏秋茶生產發酵程度較重的烏龍茶，以特有烘焙製法，調出帶有成熟果香滋味、茶湯呈琥珀橙紅色澤的特色烏龍茶品。

高肇昫說，受東方美人茶的啟發，紅茶也可以有蜜香，他的嘉茗茶園是花蓮蜜香紅茶的創始老店，也是蜜香紅茶評鑑的常勝軍。茶園建立起一個適合小綠葉蟬的生活環境，吸引小綠葉蟬來叮咬茶葉，以人工採收，製做香味四溢的蜜香紅茶，茶莊旁設有「蜜香紅茶故事館」供民眾體驗。