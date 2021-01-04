宜蘭市公所採購防疫國家隊紀念酒贈姐妹市 情誼更香醇

宜蘭酒廠是全台最資深的百年酒廠，去年加入國家防疫隊，把原本紅露酒的生產線改為生產防疫酒精；酒廠位處宜蘭市，市長江聰淵感謝配合防疫有功，今天採購酒廠新研發的「玉山金棗茶酒」紀念酒贈送美國3個姐妹市，見證雙方情誼越陳越香，也給姐妹市加油打氣。

宜蘭酒廠成立1909年，去年建廠111周年，廠方特別生產1.11公升「玉山金棗茶酒」，採陳年烏龍茶及金棗茶蒸餾而成，瓶身是黑色霧面的釉噴窯燒，簡約大器，這款市面上獨一無二的限量酒只有111瓶，一推出後就造成搶購，所剩不多。

宜蘭市公所感謝宜蘭酒廠以社會大眾安全優先考量，去年在新冠肺炎來襲之際，2月中旬就停掉紅露酒生產線，改產75%防疫酒精；後來疫情趨緩，防疫酒精供應量充足，5月起才回歸製造生產紅露酒，幾個月前更配合111周年慶，生產限量款紀念酒，打響名號。

目前美國疫情仍嚴重，宜蘭市長江聰淵表示，藉由認購限量紀念酒，除了對宜蘭酒廠表達謝意，更做為振興產業及觀光國旅的「敲門磚」，採購國家防疫隊所生產的紀念酒送給美國姊妹市，象徵雙方情誼越陳越香，也讓好酒登上國際舞台，鼓勵姐妹市努力對抗疫情。