斑星天牛危害台灣柑橘年損上億元 專家找到剋星

台灣柑橘受到斑星天牛危害，造成柑橘損失每年高達新台幣1億4000萬元，台東區農業改良場經5年研發，終於找到「高壓空氣灌注法」的物理防治法。

農委會台東區農業改良場表示，斑星天牛是台灣果樹及森林的重要害蟲之一，為害植物種類甚廣，包括柑橘類、番石榴、荔枝、楊桃、印度棗、蓮霧、龍眼、無花果、木瓜等果樹，木麻黃等林木也會受害。

台東區農改場表示，斑星天牛成蟲啃食果樹、林木的嫩枝皮層及樹葉，為害程度較小，真正為害嚴重的是成蟲產卵於樹幹或枝幹後，孵化為幼蟲，棲息在枝幹內長期啃食內部，對樹體造成危害。

斑星天牛幼蟲期可長達10個月以上，為害初期不易察覺且防治難度高，嚴重時常導致植株全株枯死，造成農林業慘重損失。

台東區農改場表示，以台灣柑橘產業為例，根據108年農業統計資料，全台柑橘類種植面積2萬5610公頃，產值達143億元，每年斑星天牛為害所造成的損失高達1億4000萬元；若再加上其他果樹及林木損失，以及防治成本等，總體損失更為龐大。

台東區農改場表示，經過5年的研發終於找到斑星天牛的剋星，以「高壓空氣灌注法」的物理防治方法，兼具效率高、效果佳且友善生態環境等優點，能有效除滅樹幹內的斑星天牛幼蟲。

台東區農業改良場表示，「高壓空氣灌注防治法」，即針對危害最嚴重的幼蟲對症下藥，以物理方式除滅樹幹內幼蟲，操作方式主要是利用小型空氣壓縮機配以噴氣槍，將高壓空氣灌注入斑星天牛幼蟲啃食孔道中，利用壓力將蟲體推出枝幹或直接將蟲體擠壓打死。

為了讓防治效果更完整，以高壓空氣灌注完蟲洞之後，再利用苦楝油、窄域油及石灰硫磺等有機防治資材，配裝氣動噴漆槍，將資材以高壓噴霧形式注入蟲孔道內，確保枝幹內幼蟲被除滅。這技術雖然主要以防治幼蟲為主，但高壓空氣灌注入蟲孔道後，各齡期的幼蟲、蛹及尚未羽化完全的成蟲也可一併被除滅。

台東區農業改良場表示，「高壓空氣灌注法」操作簡便、器材設備應用及投入門檻不高，設備成本約3萬元，不啻為經濟實惠、效率高、效果佳且友善生態環境的最佳防治法。

未來不僅適合應用於有機友善栽培果園，也可廣泛應用於慣行農法田區或林木保護，減少農藥使用，降低環境污染；除了果樹防治，台東區農業改良場也將與台東林區管理處合作，提供技術協助進行海岸木麻黃防風林的斑星天牛為害防治，維護台灣林木健康與美好的環境，讓害蟲難以遁形。