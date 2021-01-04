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花蓮市北濱外環道11日起封路5天 請用路人改道

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市北濱外環道自1月11日上午8點起，至1月15日下午5點止封路，進行清潔保養工作，屆時用路人須提前改道。記者王思慧／攝影
花蓮市北濱外環道自1月11日上午8點起，至1月15日下午5點止封路，進行清潔保養工作，屆時用路人須提前改道。記者王思慧／攝影

花蓮市北濱外環道是193縣道通往美崙的道路之一，時常有砂石車、公車經過，花蓮市公所將進行年度清潔保養工作，自1月11日上午8點起，至1月15日下午5點止封路，請用路人提早改道至北濱街或海濱街，勿擅自闖入，以免造成危險。

北濱外環道全長1060公尺，外環道上方規畫綠樹植栽、觀景平台及步道等，雖有效解決砂石貨車行經社區所產生的噪音、空汙問題，但掉落的砂石長期淤積在外環道的排水設施，而排放的廢氣更汙染牆面，因此市公所在農曆年前安排時段清洗外環道。

花蓮市長魏嘉賢表示，市公所受到花蓮港務分公司、縣政府的委託，每年度花費100萬元維護北濱外環道，因此在11日至15日封路，進行清潔和養護工作，希望完成後，提供用路人安全的道路。

他指出，清潔工作主要是路面清掃、維護路燈，水溝清淤及清洗牆面，同時檢修隧道內抽水機組設備、全線標誌標線等，上方的人行步道也會整理，讓外環道煥然一新。在安全的前提下，盼能儘早完成，開放外環道給民眾使用。

市公所提醒，花蓮市北濱外環道封路檢修，請用路人改走海濱街、北濱街替代道路，15噸以上大貨車於施工管制期間每天晚上8點至隔日清晨8點前，禁止行經海濱街、北濱街，請提早改道。

另外，除了北濱外環道，花蓮市中山路地下道將在1月22日晚上10點起，至23日清晨6點止管制並進行清洗工程，也請用路人配合。

砂石

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