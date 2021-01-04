基隆立體停車場人行道濕滑 防滑片應急數日後破功

基隆市信二路立體停車場外人行道破損脫落，市府交通處重貼的地磚防滑效果不佳，造成數名路人滑倒。相鄰的消防局信二分隊先放反光錐加連桿防護，交通處再貼防滑片應急，結果過沒幾天就有數片脫落。交通處今天表示，會再重貼防滑片，避免行人滑倒，等天氣放晴再敲除，重貼防滑效果更好的地磚。

消防局信二分隊位在立體停車場1、2樓，消防人員去年12月下旬發現接連有多名路人，在分隊大門口與停車場門口間的人行道跌倒。消防人員檢視發現，當地原有地磚破損，交通處敲除後重貼顏色相近的地磚，但新地磚明顯比舊有的地磚滑，才會造成行人滑倒。

信二消防分隊在人行道放置反光錐和連桿，雖可防範行人滑倒，但因擋住四分之三人行道寬度，影響民眾通行。出現人潮時，有些人被迫走上車道，升高人車交通風險。

交通處停車管理科長張以正表示，新貼的地磚防滑係數也合乎規範，但檢視發現確實可能造成行人滑倒，決定拆除新拆的地磚，改貼防滑效果的地磚，但須等天氣好轉才能施作。

張以正說，元旦年假前在可能造成行人滑倒的地磚，貼上防滑片，暫時化解危機，再撤除消防分隊放置的反光錐和連桿，方便民眾通行。