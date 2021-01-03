運磚石到山區鋪路被疑濫倒廢棄物 熱心公益里長好無奈

基隆市大武崙砲台山區一條山路泥濘，低漥處積水，中山區和慶里長李詹淇運來數車「營建剩餘土石方」做路基，引爆濫倒爭議。環保局長賴煥紘說，初步查訪此事具「公益性質」，但鋪路仍應符合法令規範，將請李詹淇說明，再決定如何處置。

中出區和慶里大慶大城社區與大武崙砲台間有條山徑，社區民眾走10多分鐘就能前往砲台、情人湖一帶散步。山徑早年因長期遭濫倒，且長滿雜草，鮮少人走，後來有人自發性前往除草，恢復道路，行走的人慢慢變多。

去年底有人發現小徑出現好幾堆營建廢棄物，以為有人濫倒，事後得知是里長鋪路，質疑這種作法妥當嗎？

李詹淇說，這條山路過去10多年來遭人濫倒，連路旁水溝都填滿了。他和志工合力挖出廢棄物，留下磚石回填在山路上，慢慢改善路況和排水。山徑中段有電塔，台電工程車過去會陷入山路軟泥中，現在山路變寬、變硬，不只行人好走，工程車必要時也能開進去。

賴煥紘表示，里長鋪路雖然是好事，但山區產業道路還是由公家單位「專業」執行為宜，熱心過頭恐有爭議。環保局會請李詹淇說明始末，再依他的說法查證，如果有違反廢棄物清理法事實將依法開罰。