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又冒泡泡了！蘇澳天然冷泉露出 拚6月重新開放

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，移除多餘原始泉頭重新露出，預計今年6年就能重新開放。記者張議晨／攝影
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，移除多餘原始泉頭重新露出，預計今年6年就能重新開放。記者張議晨／攝影

蘇澳冷泉被譽為「天下第一奇泉」，但進行冷泉公園再造工程時，池底被用水泥封閉，造成湧泉口阻塞，冷泉水量僅剩以往3分之1，鎮公所去年底進行改善，重新讓冷泉出水口露出，池底冒出泡泡，再現蘇澳冷泉原貌，鎮公所計畫今年6月完工，讓遊客體驗冷泉魅力。

蘇澳高壓地下水經過石灰岩地層，溶入二氧化碳後湧出地表，水溫維持22度恆溫，成為著名的蘇澳冷泉，冷泉公園全盛時期，1年可吸引10萬人次到訪，是蘇澳鎮觀光「金雞母」。

冷泉公園開幕20多年，因為設施老舊，蘇澳鎮公所投入1.9億元再造，工程也在2019年7月完工試營運；但營運期間，發現冷泉出水量不如以往，原本自然湧出的出水口，被水泥墩柱等人造設施堵住，水量僅剩以往的3分之1。

整座冷泉公園完工1年半，遲遲無法順利開放遊客使用，公園問題受到代表會重視，要求鎮公所在完成改善前，暫停開放。

去年底，鎮公所獲得代表會支持，投入經費改善，經工程開挖，冷泉的「泉頭」重新露出，冷泉公園的大眾池重新浮現氣泡，湧水量增加，參與工程的鎮公所人員看到重新湧出的冷泉，直言這才是冷泉該有的樣子。

蘇澳鎮長李明哲說，冷泉公園大眾池當初設計人造設施過多，水泥墩柱擋住出水口，才讓水量大減；改善工程移除多餘人造設施，才終於讓冷泉恢復天然、原始風貌，按照計畫，預計今年6月就能重新開放，恢復「天下第一奇泉」的驕傲。

李明哲坦言，冷泉公園再造工程設計時，曾有委員提出人造設施過多的問題，但未被採納，才造成出水口阻塞，讓冷泉公園停擺至今，鎮公所已經在蒐集資料，並與委任律師討論，追究當初設計時的責任歸屬。

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蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，原始泉頭重新露出，再冒出泡泡，預計今年6月就能重新開放。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，原始泉頭重新露出，再冒出泡泡，預計今年6月就能重新開放。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，移除多餘原始泉頭重新露出，再冒出泡泡，預計今年6月就能重新開放。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，移除多餘原始泉頭重新露出，再冒出泡泡，預計今年6月就能重新開放。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，移除多餘原始泉頭重新露出，再冒出泡泡，預計今年6月就能重新開放。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳冷泉公園大眾池經過改善，移除多餘原始泉頭重新露出，再冒出泡泡，預計今年6月就能重新開放。圖／蘇澳鎮公所提供

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