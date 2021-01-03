蘇花改北上交通順暢 預估全天車流量破1萬輛

今天是元旦連假收假日，花蓮天氣時陰無雨，因昨天已出現北上車潮，上午蘇花改北上車流還算順暢。公路總局預估，今天蘇花路廊車流仍是北上多於南下趨勢，全天車流量將超過1萬輛。另自上午11時起，公路總局在太魯閣大橋至崇德管制站、中仁隧道至和平火車站兩路段實施大客車優先道。

公路總局第四區養護工程處表示，上午宜花地區路況順暢，今天截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1132輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為1919輛。崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改車程約為105分，經台9丁線約為112分，預計今天北上車流量於中午前後逐漸增加。

新城警分局指出，台9線匯德隧道、和平段及台8線等路段，車流都順暢，警力持續在現場指揮交通。