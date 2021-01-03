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捕鰻苗又出意外價格低仍下海？ 漁民辛酸：就想賭一把

聯合報 / 記者張議晨 / 宜蘭即時報導
宜蘭五結、壯圍沿海秋冬會湧現鰻苗，吸引不少花東漁民前來淘金，但今年苗價低落，僅剩少數人在海邊試試手氣。記者張議晨／攝影
宜蘭五結、壯圍沿海秋冬會湧現鰻苗，吸引不少花東漁民前來淘金，但今年苗價低落，僅剩少數人在海邊試試手氣。記者張議晨／攝影

宜蘭五結鄉清水海邊，今天清晨一名黃姓漁民下海捕鰻苗失聯，宜蘭縣消防局、海巡、空勤直升機投入救援，不過截至目前仍未尋獲。今年鰻苗價格受疫情影響低落，平均收購價僅約25至35元上下，與往年動輒百元起跳價格差很大，為何價格低還有漁民甘冒險下海？漁民透露辛酸，就是想要「賭一把」，有量就有價。

宜蘭縣消防局今天凌晨2點54分接獲通報，派遣五結、馬賽及特搜大隊人車前往救援，隨後蘇澳海巡隊也加入搜救行列，今早宜蘭天氣平穩，消防申請空勤直升機救援，但截至今中午前，搜救行動還在進行，仍未找到黃男身影。

宜蘭壯圍、五結沿海每年11月至隔年2月，是鰻苗捕撈旺季，海邊出現形似蒙古包的工寮，漁民頂著寒風下海，氣候越冷越有機會撈到鰻苗，小小鰻苗蘊藏底層漁民的致富美夢。

但也因秋冬風浪大，不慎遭浪捲走者時有所聞除今天落海者外，去年12月初也有漁民冒大浪下海，不幸遭浪捲，雖著救生衣，救上岸時已無呼吸心跳。

今年受疫情影響，日本鰻魚餐廳生意下滑，影響鰻苗收購價，從去年11月中開盤後，鰻苗價格在25-35元之間徘徊，與往年動輒百元相比，價格僅剩1/3，且數量不穩，沿岸已有不少漁民撤守，回到花東家鄉另謀出路。

為何價格低，仍有漁民甘冒風險下海？一名曾姓捕鰻苗漁民解答，「就是想要賭一把，試試看手氣」，賭對了就是你的。

曾男表示，來捕鰻苗的多數從事勞力活，因為有機會一夕致富，才讓許多人趨之若鶩；雖然今年鰻苗價格低，但如果晚上撈個數十尾，賺個千元也不成問題，已比打零工好賺，而且時間掌握自己手中，不用看老闆臉色領薪水，除了賭，另一方面也是賺得3個月自由。

宜蘭五結、壯圍沿海秋冬會湧現鰻苗，吸引不少花東漁民前來淘金，小小鰻苗蘊藏許多漁民的致富美夢。記者張議晨／攝影
宜蘭五結、壯圍沿海秋冬會湧現鰻苗，吸引不少花東漁民前來淘金，小小鰻苗蘊藏許多漁民的致富美夢。記者張議晨／攝影
宜蘭49歲黃姓男子，今清晨在五結鄉外海捕鰻苗時落海失聯，目前搜救行動仍在進行。記者張議晨／翻攝
宜蘭49歲黃姓男子，今清晨在五結鄉外海捕鰻苗時落海失聯，目前搜救行動仍在進行。記者張議晨／翻攝
宜蘭49歲黃姓男子，今清晨在五結鄉外海捕鰻苗時落海失聯，目前搜救行動仍在進行。記者張議晨／翻攝
宜蘭49歲黃姓男子，今清晨在五結鄉外海捕鰻苗時落海失聯，目前搜救行動仍在進行。記者張議晨／翻攝
宜蘭49歲黃姓男子，今清晨在五結鄉外海捕鰻苗時落海失聯，目前搜救行動仍在進行。記者張議晨／翻攝
宜蘭49歲黃姓男子，今清晨在五結鄉外海捕鰻苗時落海失聯，目前搜救行動仍在進行。記者張議晨／翻攝
宜蘭五結、壯圍沿海秋冬會湧現鰻苗，吸引不少花東漁民前來淘金，但今年苗價低落，僅剩少數人在海邊試試手氣。記者張議晨／攝影
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