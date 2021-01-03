快訊

東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這兩點尚未同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假將結束 南迴公路出現零星車流

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東街頭在連假前2天經常出現大排長龍的景象。記者施鴻基／攝影
台東街頭在連假前2天經常出現大排長龍的景象。記者施鴻基／攝影

受張惠妹跨年演唱會、迎曙光活動及元旦三天連假之賜， 元旦連假台東街頭出現大批人潮，各知名商店大排長龍，想吃個飯要等半小時到1小時，隨著連假將結束，台東人的日子也將暫時恢復正常，預估下波人潮會在農曆春節。

縣府估計張惠妹演唱會吸引5萬人到場，加上元旦3天連假，台東縣約湧入7萬遊客， 讓人口才10萬出頭的台東市街頭變得擁擠，以往行車順暢無比的街道，前2天要比平常多等待2、3倍的時間才能通過。

藍蜻蜓、阿鋐炸雞、榕樹下米苔目、林記臭豆腐等知名小吃門口大排長龍，讓許多本地人不得不放棄，但是其他商店未必都受惠，有業者抱怨「 外面的店到處都在排隊，怎麼都沒有來我們這裡？」

今天連假結束，街頭人車潮明顯減少，公路目前還算暢通，但南迴接近中午已經出現零星車流，只是許多人聽完演唱會、迎完曙光稍微停留1天已經離開，警方預測交通上應該不至於出現嚴重壅塞的情況。

▌延伸推薦：

疫情下更要用力玩！2020全台十大熱門景點在哪兒？

台東街頭在連假前2天經常出現排隊的景象。記者施鴻基／攝影
台東街頭在連假前2天經常出現排隊的景象。記者施鴻基／攝影
南迴公路接近中午車流逐漸增加，但是否會出現車潮仍有待觀察。圖／擷取自公路總局影像
南迴公路接近中午車流逐漸增加，但是否會出現車潮仍有待觀察。圖／擷取自公路總局影像
台東街頭在連假前2天經常出現大排長龍的景象。記者施鴻基／攝影
台東街頭在連假前2天經常出現大排長龍的景象。記者施鴻基／攝影

連假 台東 演唱會

延伸閱讀

台東跨年／張惠妹遭粉絲警告 33分鐘情歌串燒逼哭7萬人

台東跨年／張惠妹登台突道歉 喊要唱到看日出

台東跨年／男友Sam霸氣登台 阿妹隔空給力量

張惠妹跨年演唱會開始進場 人潮逐漸聚集

相關新聞

蘇花改北上交通順暢 預估全天車流量破1萬輛

今天是元旦連假收假日，花蓮天氣時陰無雨，因昨天已出現北上車潮，上午蘇花改北上車流還算順暢。公路總局預估，今天蘇花路廊車流...

捕鰻苗又出意外價格低仍下海？ 漁民辛酸：就想賭一把

宜蘭五結鄉清水海邊，今天清晨一名黃姓漁民下海捕鰻苗失聯，宜蘭縣消防局、海巡、空勤直升機投入救援，不過截至目前仍未尋獲。今...

元旦連假將結束 南迴公路出現零星車流

受張惠妹跨年演唱會、迎曙光活動及元旦三天連假之賜， 元旦連假台東街頭出現大批人潮，各知名商店大排長龍，想吃個飯要等半小時...

壯圍沙丘藝術節掉漆 迷霧森林長草

「壯圍沙丘地景藝術節」去年11月22日盛大開幕，預計展至今年2月28日。但開幕才滿一個月不久，就有民眾發現部分作品狀況不...

花蓮泡湯熱 溫泉專車加碼4梯

寒流來襲，泡湯是許多民眾首選，花蓮3大溫泉區這幾天湧入不少泡湯、住宿客，住房率超過9成。縣府與縣觀光協會合作的溫泉專車也...

潘春男臨終不忘公益 妻代捐百萬助警

基隆市警察局第三分局民防第三中隊已故中隊長潘春男，去年10月因病去世，他熱心公益，30多年來每年都捐助弱勢家庭，愛心不落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。