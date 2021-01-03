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元旦連假將結束 南迴公路出現零星車流
受張惠妹跨年演唱會、迎曙光活動及元旦三天連假之賜， 元旦連假台東街頭出現大批人潮，各知名商店大排長龍，想吃個飯要等半小時到1小時，隨著連假將結束，台東人的日子也將暫時恢復正常，預估下波人潮會在農曆春節。
縣府估計張惠妹演唱會吸引5萬人到場，加上元旦3天連假，台東縣約湧入7萬遊客， 讓人口才10萬出頭的台東市街頭變得擁擠，以往行車順暢無比的街道，前2天要比平常多等待2、3倍的時間才能通過。
藍蜻蜓、阿鋐炸雞、榕樹下米苔目、林記臭豆腐等知名小吃門口大排長龍，讓許多本地人不得不放棄，但是其他商店未必都受惠，有業者抱怨「 外面的店到處都在排隊，怎麼都沒有來我們這裡？」
今天連假結束，街頭人車潮明顯減少，公路目前還算暢通，但南迴接近中午已經出現零星車流，只是許多人聽完演唱會、迎完曙光稍微停留1天已經離開，警方預測交通上應該不至於出現嚴重壅塞的情況。
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