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好多警察荷槍抓人議員扮檢座 童子瑋：演戲比當議員難

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
好多警察荷槍抓人議員扮檢座，童子瑋：演戲比當議員難。圖／議員童子瑋提供
好多警察荷槍抓人議員扮檢座，童子瑋：演戲比當議員難。圖／議員童子瑋提供

基隆市一處山區今天上午好多「警察」，吸引不少民眾圍觀，原來是「國際橋牌社」劇組在這邊取景拍戲，其中還有議員童子瑋，讓民眾很好奇。童子瑋說，他第一次客串當檢察官，真的好不容易，他有感而發說，「當演員真的比當議員困難」。

童子瑋說，之前有劇組到委託行取景拍攝，其實就是國際橋牌社，今天很榮幸參與拍攝，他擔任劇中檢察官的角色，算是很特別的經驗，細節內容不便透漏。

童子瑋表示，很高興劇組來基隆拍攝取景，使基隆的美讓更多人看見，電視劇預計在今年的4、5月正式播出，有興趣的朋友也可以上他們的粉專，隨時掌握最新動態。

對於第一次客串檢察官，童子瑋說，真的很不容易，要揣摩檢察官角色，還要表演到很到位，真的是不容易，和當議員比起來，真的是比較困難。

好多警察荷槍抓人議員扮檢座，童子瑋：演戲比當議員難。圖／議員童子瑋提供
好多警察荷槍抓人議員扮檢座，童子瑋：演戲比當議員難。圖／議員童子瑋提供

童子瑋 檢察官 基隆

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