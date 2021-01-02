好多警察荷槍抓人議員扮檢座 童子瑋：演戲比當議員難

基隆市一處山區今天上午好多「警察」，吸引不少民眾圍觀，原來是「國際橋牌社」劇組在這邊取景拍戲，其中還有議員童子瑋，讓民眾很好奇。童子瑋說，他第一次客串當檢察官，真的好不容易，他有感而發說，「當演員真的比當議員困難」。

童子瑋說，之前有劇組到委託行取景拍攝，其實就是國際橋牌社，今天很榮幸參與拍攝，他擔任劇中檢察官的角色，算是很特別的經驗，細節內容不便透漏。

童子瑋表示，很高興劇組來基隆拍攝取景，使基隆的美讓更多人看見，電視劇預計在今年的4、5月正式播出，有興趣的朋友也可以上他們的粉專，隨時掌握最新動態。