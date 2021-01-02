超感動！露友備國旗、桿座自辦升旗典禮 被讚最棒身教

因為疫情關係，今年各縣市元旦升旗典禮取消民眾參與，宜蘭有一群露營夥伴，今清晨自備國旗、旗桿座，在頭城微笑灣休閒農場自辦「升旗典禮」，雖然較元旦晚一天，但熱情不減，40人高唱國歌、國旗歌，這場遲來的國慶升旗，由露友自行發起，場主林志全形容是對孩子「最棒身教」。

微笑灣休閒農場位於頭城山區，是宜蘭熱門露營景點，今清晨營區有40名露友齊聚，不畏清晨低溫，準備好國旗、旗桿後，伴隨音樂緩緩高歌，待國旗升至最高點後，所有人互道新年快樂

微笑灣休閒農場場主林志全，全程記錄這一刻，林志全說，這群露友原定昨天舉辦升旗活動，但因有些露友時間上有所耽誤，直到昨晚、今早才陸續抵達集合，原定昨天舉辦的「元旦升旗」，也延至今天辦理，不過升旗典禮雖然遲到，但熱情不減，他在旁邊紀錄，都被露友行為感動。