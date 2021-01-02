真的掉漆！沙丘藝術節開幕1個月 網美熱拍點已淪雜草叢

第二屆「壯圍沙丘地景藝術節」去年11月22日盛大開幕，預計展出至今年2月28日，但開幕才剛滿一個月不久，就被民眾發現部分作品狀況不佳，有作品內部雜草長得比人還要高，甚至青苔顯露挨批「掉漆」、「圖文不符」；東北角風景區說，因宜蘭多雨才造成作品受損，近期會全面檢修作品。

壯圍沙丘地景藝術節2019年舉辦首屆，帶動壯圍沙丘旅遊服務園區的人潮，去年續辦第2屆，出了部分首屆留下的作品外，第2屆邀請9組創作者、藝術工作室，再為沙丘景觀添新貌。

第2屆「壯圍沙丘地景藝術節」，在去年11月22日盛大開幕，交通部長林佳龍也在開幕前夕蒞臨，為藝術節做宣傳，但風光開幕剛滿1個月不久，卻被民眾發現部分作品狀況「不佳」，疑似未善盡維護工作。

林姓民眾日前慕名至沙丘地景藝術節，發現以白色孟宗竹設計的作品「迷霧森林」，裡面雜草比人還要高，白色竹林不是掉漆就是長青苔，與網路照片「差很大」。另件作品「嶼」，白色鋼架也長有青苔，還有藝術品疑似不勘雨淋崩塌，圍上封鎖線。

不僅於此，林女依據地景藝術節的電子地圖，至壯圍沙灘找尋作品「泡風景－傾聽龜島與蛇丘的對話」，發現作品竟然不翼而飛，原以為是找錯地點，詢問工作人員才發現作品已被拆卸運走，尚未沒找到適當地點安置。

林女質疑，地景藝術節舉辦至2月28日，展期還有2個月，但作品維護卻一團亂，網路照片拍得很美，實際到場才發現根本「圖文不符」，讓人相當失望。

一名不具名創作者受訪指出，去年秋冬宜蘭雨下不停，他們也是冒風雨完成作品；多雨的季節籌辦戶外藝術節有很大風險，若未來地景藝術節要續辦，應選在少雨的季節，順應宜蘭自然環境辦活動，才能給予作品、創作者最大尊重。

對此，東北角風景區管理處表示，去年秋冬宜蘭豪雨不斷，造成作品維護出現疏漏，預計下周會與創作者、廠商會勘，全面檢修所有作品，至於被移置的作品「泡風景」，因放置地點位於出水口，目前還在找尋適當地點安置，待新地點選好後，會更新電子地圖與摺頁。