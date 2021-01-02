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台東梅花未開民眾已上山賞梅 梅農：再等一等！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東最大產梅區延平鄉鸞山，目前山區梅樹含苞待放，尚未開花。記者尤聰光／攝影
台東最大產梅區延平鄉鸞山，目前山區梅樹含苞待放，尚未開花。記者尤聰光／攝影

這幾天大陸冷氣團發威，全台氣溫驟降，適逢梅花盛開的季節，不少民眾利用元旦假期上山賞梅，不過，雖天氣變冷，但水氣不夠情況下，台東賞梅景點尚未開花，梅農表示，「再等一等」。

「有點小失望，以為梅花開了。」林姓遊客說，上次這個時間來台東延平鄉鸞山，梅花已開了6成，很漂亮，這次有冷氣團，以為山區梅花盛開，但幾乎都沒開花，運氣不夠好。

台東包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟山是賞梅景點，以延平鄉鸞山最多，栽種面積達200公頃左右，每到1月白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

不過，今年首波冷氣團雖已報到，山區氣溫降到10度以下，但水氣不足，梅樹目前仍是含苞待放狀態，梅農預估下波冷氣團，如水氣夠的話，有機會開花，要賞梅民眾需再等一等。

「前2年沒有颱風梅花大爆發，今年也有機會。」胡姓梅農說，去年至今沒有颱風侵襲，梅樹應該會開的漂亮，但還要再等等，反倒是會擔心像去年沒有蜜蜂授粉傳遞，就生不出梅子來。

天氣變冷，但水氣不夠，台東賞梅景點尚未開花，梅農表示，「再等一等」。記者尤聰光／攝影
天氣變冷，但水氣不夠，台東賞梅景點尚未開花，梅農表示，「再等一等」。記者尤聰光／攝影

冷氣團 梅花 賞梅

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