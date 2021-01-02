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元旦連假中橫公路再落石 公路單位清除警提醒注意路況
元旦連假期間，中橫公路過往車輛不少，但今天上午在台8線180.3公里處，發生落石坍方情況，幸好沒有砸到人車。花蓮新城警方立即趕到現場交管，並配合公路單位清理，目前已清除完成，警方呼籲用路人要注意路況，若發現前方落石，應盡快離開現場，並通知警方及公路單位排除。
中橫公路174.1、175.4公里處，上月中旬兩度發生落石傷人或砸車的意外，今天上午9時35分，新城警分局富世派出所再接獲報案，指180.3公里處，即白沙橋與臨安橋之間的路段，又發生落石情況。
富世派出所所長林金章表示，獲報後立即由警員沈光榮到現場管制，以免路過車輛被落石擊中，並配合公路總局太魯閣工務段人員清理落石，約在上午10時許清除，恢復通行，目前工務段人員還在現場待命，若有突發狀況可以即時處置。
此外，太魯閣國家公園管理處為加強落石防護，維護遊客安全，正在中橫公路舊道禪光寺至新長春橋間路段施做防落石棚工程，原本預估3月底完工，但上月28日工區又因降雨發生落石，部分工程設施被砸毀，工程必須展延。
太管處表示，施工期間中橫舊道舊長春橋西端至新長春橋間暫時封閉，人車仍可從中橫公路舊道西端進入長春祠觀景台，賞景後原路折返。中橫主線長春隧道西口路幅有限，離開長春祠景區的乙類以上大客車，禁止右轉進入中橫公路。
近日天氣不穩定，中橫公路多次發生落石，新城警分局提醒，元旦連假車多，民眾路過台8線，或台9線、台9丁線蘇花路廊，請隨時注意路況，若遇前方有落石狀況，應儘快離開現場，並打電話通知警方及工務段。
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