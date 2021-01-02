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寒流來襲泡湯最暖 花蓮溫泉專車再加碼4梯次

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣溫泉專車反應熱烈，縣府再加碼4梯次二日遊程。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣溫泉專車反應熱烈，縣府再加碼4梯次二日遊程。圖／花蓮縣府提供

寒流來襲，是最適合泡湯的氣候。花蓮縣府與花蓮縣政府合作推動的溫泉專車套餐式遊程，因反應熱烈，這個月再碼4梯次二日遊，分別是10日、31日發車前往玉里安通，17日及24日前往瑞穗，共72個名額，即日起開放報名。

花蓮中南區有多個知名的溫泉區，瑞穗溫泉為碳酸鹽泉，富含鐵、鋇等多種礦物質，有黃金湯的美名；位於玉里鎮安通溪畔的安通溫泉，則是泉水近乎透明為弱鹼性的硫酸鹽泉，浸泡後皮膚角質層滑潤，又稱美人湯。

縣府補助花蓮縣觀光協會，並由導遊領隊協會協助辦理「太平洋溫泉季－花蓮溫泉專車」，以專車載民眾到中南區泡湯，是花蓮冬季相當受歡迎的旅遊活動。

活動去年11月21日再度啟動，除了原本的一日遊，為了讓民眾有更多時間享受花蓮的美景與溫泉，新增留宿溫泉區的二日遊，含食、交通、伴手禮、保險與溫泉區住宿等，瑞穗線每人只要2500元，玉里安通線3000元，開放報名不久就額滿。

縣府觀光處代理處長張志翔說，因為反應熱烈，活動再加碼四梯次二日遊程，請民眾把握機會報名，洽請可上花蓮觀光資訊網(www.tour-hualien.hl.gov.tw/)，或洽花蓮溫泉專車專線（03）8466898查詢。

花蓮縣溫泉專車反應熱烈，縣府再加碼4梯次二日遊程。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣溫泉專車反應熱烈，縣府再加碼4梯次二日遊程。圖／花蓮縣府提供

溫泉季 套餐 導遊

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