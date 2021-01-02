「暖暖包手心全身熱起來」 寒流刺骨街友最愛窩心暖物

寒流來襲，昨晚仍寒風刺骨，基隆愛三路地下道、車站前天橋及火車站南站等市區街友聚集熱點，仍舊有不少街友躺在一角蓋著棉被、睡袋，市府社會處啟動低溫關懷機制，連續多日提供禦寒物資，在寒冬中送上溫暖。一名街友說，「暖暖包最有用，暖在手心裡，全身都熱了」。

基隆市政府社會處婦幼及救助科長許雅紋表示，寒流持續發威，跨年夜和昨晚基隆市氣溫依然冷颼颼，社會處婦幼及救助科在寒流夜上街頭關心在街頭生活的街友們。除給禦寒衣物、睡袋等，也因應疫情升溫給予口罩等防疫物資，盼每位辛苦的街友能度過寒流，也送很多暖暖包。

街友低溫送暖關懷計畫，社工到街友經常駐足的愛三路地下道、車站前天橋及火車站南站等市區熱點探視，都勸導街友入住遊收中心，對於不願接受收容者，也給予禦寒衣物、睡袋等。

有鑑於近來疫情持續升溫，社會處也特別向每位街友宣導做好個人衛生習慣並給予口罩等防疫物資，避免街友成為防疫破口。