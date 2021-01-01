曾捐救護車他助弱勢35年 臨終不忘公益妻代捐百萬助警

基隆市警察局第三分局民防第三中隊已故中隊長潘春男，去年10月因病去世，他一生克勤克儉，但熱心公益，曾捐贈救護車，在當年921大地震時，也自掏腰包賑災10萬元，30多年來每年都捐助弱勢家庭，愛心不落人後。他臨終前仍念念不忘做公益，要以民防第三中隊暨顧問團名義捐贈100萬充實警方偵防器材，昨天妻子代表捐出，由局長林炎田代表接受。

潘春男平日熱心公益、關懷弱勢，愛心不落人後。曾任民防、義勇警察、義勇消防等，長期行善，奉獻一己之力。他為人熱心，曾捐贈救護車、水上摩托車，921地震時，更是慷慨解囊捐出現金10萬元，協助災區重建工作順利推動。自民國75年起，每年不間斷的捐贈幫助弱勢家庭。

潘春男一生勞心勞力、克勤克儉，去年10月21日清晨因病辭世，臨終前仍念念不忘做公益，要以民防第三中隊暨顧問團名義捐贈100萬元，充實基隆市警察局第三分局電腦設備及刑事偵防器材，並由捐贈代表潘夫人、女婿紀中隊長將購置之電腦及偵防器材贈予第三分局。

局長林炎田表示，捐贈的器材可有效提升三分局員警資訊設備，強化員警偵防犯罪能量及增進內外勤員警工作效能，助益甚大，潘老先生義舉，令人感佩，激勵了同仁士氣，特表感謝之意，也親自致贈感謝狀，感謝潘夫人、新任紀中隊長及在座各位貴賓全力支持警察工作。