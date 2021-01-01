宜蘭元旦起2場重量級展出 分別以「牛」、「夜」為主題

迎牛年，宜蘭阮義忠台灣故事館今起以牛為素材，舉辦「謝里法《與牛》相伴＆阮義忠《台灣牛與牛墟》＆韓滉《五牛圖》」展，其中《五牛圖》複製品，連台灣故宮都沒有；另外在羅東文化工場展出王攀元、葉世強、黃增添、傅作新、葉偉立及姚宏易6位跨世代藝術創作者，以油畫、水墨等不同媒材呈現「夜」為主題的創作聯展。

市公所舉辦的「謝里法《與牛》相伴＆阮義忠《台灣牛與牛墟》＆韓滉《五牛圖》」除了展出畫家謝里法繪製的各式各樣以牛為題材的畫作，還有阮義忠所拍攝的1980年代、台灣牛與北港牛交易市場的照片，而展區最珍貴的是韓滉《五牛圖》1比1比例複製品。

「韓滉」曾在唐玄宗時擔任宰相，是位著名畫家，他所畫的牛被譽為「曲盡奇妙」，《五牛圖》畫中的5頭牛各具姿態、神情生動。

阮義忠說，《五牛圖》的真品在北京故宮，他透過友人取得珍貴的高解析度複製品，這連台灣故宮都沒有，韓滉把牛畫得跟人一樣有靈性，讓人看了感動，展期從今天起至3月28日。

另一場縣府在羅東文化工場以夜為主的展覽「夜未央—藝術家的夜」，以縣文化局典藏的王攀元作品為主軸，融匯其他藝術家的聯展。文化局表示，每個時代的藝術家各有其面臨的艱困，當人們在被窩取暖，藝術家在微光下伏案創作，細膩描繪幽暗中的希望與寂靜裡的溫暖，看來或許孤寂，卻十分清晰。

策展人吳語心家集結王攀元(1909~2017)、葉世強 (1926~2012)、黃增添、傅作新 、葉偉立、姚宏易共6位跨世代藝術創作者，以油畫、水墨、攝影、錄像、裝置等不同媒材，呈現以「夜」為主題的創作聯展，展到2月底。