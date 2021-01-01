基隆情人湖休閒踏青好去處 增設資訊站志工專業導覽

基隆情人湖公園是市民休閒踏青好去處，交通部觀光局北觀處即日起，在公園內設置資訊站，提供旅遊諮詢、旅遊摺頁索取、飲水等簡易服務，每周六下午還有志工導覽解說，讓遊客欣賞風景還能了解在地文化。即日起至情人湖資訊站，在北觀處官方臉書粉絲團及指定貼文按讚，可得到小禮物1份，數量有限，送完為止。

元旦1到3日連假期間持電子票證搭乘皇冠北海岸線還享票價半價優惠；元旦連假於淡水捷運站搭車可獲得活動文宣1張，憑該文宣至白沙灣遊客中心可參加現場抽抽樂，獎項有皇冠北海岸線套票、1日券及北觀紀念品等，數量有限抽完為止，相關資訊請參考北觀粉絲團公告。

為加強遊客服務，即日起於基隆市情人湖公園內設置情人湖資訊站，提供旅遊諮詢、旅遊摺頁索取、飲水等簡易服務，藉由資訊站的建立提升情人湖公園遊客旅遊服務品質，帶動更多遊客造訪。