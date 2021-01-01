全國唯一高山緊急醫療服務 合歡山雪季醫療站今天啟動

寒流來襲，海拔3400公尺的合歡山區成為遊客追雪的熱門景點，為因應雪季人潮，花蓮縣衛生局整合轄區醫療資源，今天起在合歡山松雪樓啟動緊急醫療站，一直到3月1日，周末假日、連假、春節期間都有醫療團隊駐站提供即時醫療服務，非假日也有氧氣供給面罩等設備讓遊客使用。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，高山狀況不少，一旦出現緊急醫療需求，要送到最近的急救責任醫院國軍花蓮總醫院，車程需要兩個小時，緩不濟急，因此衛生局整合縣內醫院，提供這項全國唯一的高山緊急醫療醫療服務。

雪季緊急醫療支援計畫邁入第14年，由衛生局整合門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛福部花蓮醫院共同執行，各家醫院輪值成立雪季醫療隊，利用周末假日、連假及春節假期（除夕除外）上山駐站，每梯次由1名醫師、1名護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同輪值24小時不間斷。

衛生局表示，根據統計，合歡山每年遊客人數約8萬人次，在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。因此，松雪樓醫療站配置有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等裝備，可提供遊客即時醫療服務。

雖然非假日時沒有醫護人員駐站，但相關醫療配備仍留在醫療站內，民眾若覺得頭暈、無力、想吐，可盡快到松雪樓請工作人員協助，使用氧氣供給面罩。