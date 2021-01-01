駕駛注意了 花蓮市中山路段10日起科技執法取締違停

花蓮市中山路位於鬧區，是市區重要道路，因兩旁商家多，不少駕駛貪圖方便任意違停，為避免違停造成交通事故，花蓮警方在中山路7個路口處建置科技執法系統，24小時錄影，針對違停情況取樣，再由人工判讀，確認有違規事實就開單，目前試運轉中，本月10日起正式開罰。

花蓮縣警局交通隊表示，中山路是市區主要道路，經常發生用路人因閃避違規停車而造成事故。根據統計，去年1月1日到12月28日止，中山路就發生705件交通事故，造成405人受傷。此外，也因違停嚴重，檢舉案件不少，去年中山路民眾檢舉及警方主動開單的違停罰單，大約800件。

交通隊副隊長陳信成今天表示，為防制交通事故及增進車流順暢，向中央爭取300萬元，選定中山路與中華路、中正路雙向、公正街、公園路、明智街及建中街共7個違停熱點的路口，建置科技執法設備，系統會24小時偵測，發現有違規樣態就錄影，再由人工判讀是否確實違規。

警方指出，市區道路違停類型多為並排停車、紅線停車、於路口10公尺內停車及於顯有妨礙他車通行處所停車，依據道路交通管理處罰條例違規（臨時）停車可罰300至2400元不等的罰鍰。科技執法設備將於10日起正式取締，呼籲民眾遵守交通規則，以免受罰。