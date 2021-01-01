海大文創展創意和巧思滿是東北角風情 海科館免費參觀

國立臺灣海洋大學海洋文創設計產業學士學位學程以「東北角的永續發展 16.6+4.34= 」為主題，將基隆東北角在地特色以創意商品方式呈現，昨起在國立海洋科技博物館開幕後展出，到1月7日為止，作品以東北角自然地景、生態物種、歷史人文、觀光休閒及產業經營等主題，有很多創意與巧思。

系主任顏智英表示，每年大三專題展是大四畢業專題展前熱身，大三同學已習得平面、立體與數位多媒體設計技巧，可以得心應手地針對東北角自然地景、生態物種、歷史人文、觀光休閒及產業經營等方面地域特色發揮其創意與巧思。

這次有童岩同語、久拾光、上山採藥、鄭能量、Golden string、Linez、尚鯖、UMIBUDO、礦工生活、南雅奇岩、海華等十一組主題，製作出東北角自然與文化再現的創意商品。

專題籌備會長林盈甄表示，展覽透過文獻考察、實際走訪探勘及訪談等方式，蒐集在地特色。命名「16.6+4.34= 」是結合八斗子漁港至鼻頭角燈塔距離16.6公里及生態足跡4.34全球性公頃，提醒大家東北角永續發展的重要性。用數字加法的形式表達，兩者相加創造出無限可能。

海科館長陳素芬說，展覽不僅為海科館增添文化內蘊與藝術氛圍，也為基隆地域文化認同與推廣及在地情感凝聚產生加值作用。

基隆、東北角，北起八斗子漁港，東至鼻頭角燈塔，依山傍水，其自然與人文極具特色，是非常珍貴的寶藏，海大校長許泰文表示，東北角有許多熱門觀光地景，透過學生作品展示，可以讓更多人了解，創意展現在海洋文化，令人耳目一新。