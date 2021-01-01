影／元旦風景區爆人潮 宜蘭清水地熱及太平山總量管制

元旦連假第一天，宜蘭雖冷但沒下雨，各風景區都出現不少人潮，大同鄉清水地熱公園停車場爆滿，啟動停車場進出總量管制；太平山國家森林遊樂區也在實施動態車輛管制措施，必須有車輛離開，才能進入園區。

太平山最近這兩天極冷，下了霧淞及冰霰，銀白世界美景吸引不少人上山，加上今天是元旦連假第一天，更多車流在半夜就湧入山區，大排長龍，入園車輛很快就達到1000輛，上午9點半開始動態車輛管制措施，有出才有進，羅東林管處提醒遊客，目前太平山莊周邊的冰霜已陸續融化中，雪景預估午後會消退。