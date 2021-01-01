快訊

萊豬自治條例無效 消基會批：政府玩法弄權 民生不安寧　

影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／元旦風景區爆人潮 宜蘭清水地熱及太平山總量管制

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天湧入太平山森林遊樂區欣賞美景的遊客多，停車場爆滿，上午開啓車流管制。圖／太平山莊提供
今天湧入太平山森林遊樂區欣賞美景的遊客多，停車場爆滿，上午開啓車流管制。圖／太平山莊提供

元旦連假第一天，宜蘭雖冷但沒下雨，各風景區都出現不少人潮，大同鄉清水地熱公園停車場爆滿，啟動停車場進出總量管制；太平山國家森林遊樂區也在實施動態車輛管制措施，必須有車輛離開，才能進入園區。

太平山最近這兩天極冷，下了霧淞及冰霰，銀白世界美景吸引不少人上山，加上今天是元旦連假第一天，更多車流在半夜就湧入山區，大排長龍，入園車輛很快就達到1000輛，上午9點半開始動態車輛管制措施，有出才有進，羅東林管處提醒遊客，目前太平山莊周邊的冰霜已陸續融化中，雪景預估午後會消退。

除了太平山車潮爆量，位於大同鄉的清水地熱公園也是人氣熱點，停車場也很快就滿了，今天上午9點10分宣布啟動總量管制，入園遊客開心拿地熱水煮玉米、雞蛋，還有人自備海鮮蝦蟹下水煮，香氣四溢，吸引人潮不斷，縣政府啟動疫情防範宣導廣播。

今天湧入太平山森林遊樂區欣賞美景的遊客多，停車場爆滿，上午開啓車流管制。圖／太平山莊提供
今天湧入太平山森林遊樂區欣賞美景的遊客多，停車場爆滿，上午開啓車流管制。圖／太平山莊提供
今天湧入太平山森林遊樂區欣賞美景的遊客多，停車場爆滿，上午開啓車流管制。圖／太平山莊提供
今天湧入太平山森林遊樂區欣賞美景的遊客多，停車場爆滿，上午開啓車流管制。圖／太平山莊提供

太平山 停車場 連假

延伸閱讀

太平山海拔2千公尺迎日出慶生 朋友拉「脫單」紅布條惹笑全場

高鐵延伸宜蘭案報部 施工要11年

元旦清晨低溫探6度 太平山有機會降雪

元旦連假將至 侯友宜：控管風景區人潮、落實防疫措施

相關新聞

海大文創展創意和巧思滿是東北角風情 海科館免費參觀

國立臺灣海洋大學海洋文創設計產業學士學位學程以「東北角的永續發展 16.6+4.34= 」為主題，將基隆東北角在地特色以...

影／元旦風景區爆人潮 宜蘭清水地熱及太平山總量管制

元旦連假第一天，宜蘭雖冷但沒下雨，各風景區都出現不少人潮，大同鄉清水地熱公園停車場爆滿，啟動停車場進出總量管制；太平山國...

影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

寒流降溫，太平山國家森林遊樂區這兩天都只見霧淞、冰霰，不過上午傳出太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本大家印象中的黃金森林，...

寧靜宅法規上路 檢覈標準未出爐

爭議多時的「寧靜宅」法規今上路，即日起申請建照都須使用樓板隔音材料防噪，但營建署迄今尚未訂出檢覈標準。全國有部分建案紛趕...

燈燈相映水池 中興文創好美

中興文創園區原本是位於宜蘭的一座廢棄紙廠，經縣府改造後最近設計夜間造景，使百年紙廠變身成為夢幻場景。昨晚上演首場煙囪光雕...

苦盼10年 東華藝術學院落成

國立東華大學藝術學院新建工程早在民國99年就發包，卻因營造商倒閉等問題，主體工程完成後停擺；現任校長趙涵㨗重新發包，歷經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。