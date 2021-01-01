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影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

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影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本印象中的黃金森林全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，太美了。圖/太平山莊提供
太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本印象中的黃金森林全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，太美了。圖/太平山莊提供

寒流降溫，太平山國家森林遊樂區這兩天都只見霧淞、冰霰，不過上午傳出太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本大家印象中的黃金森林，全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，簡直美呆了。

太平山園區的氣溫達到零度以下，但因水氣不足，距離下雪就是差了一點點，很多遊客看到童話般的銀白世界，依然是開心。不過，就在上午8點左右，林務局羅東林管處工作人員觀測到山毛櫸步道，飄下細細的白雪，讓人大驚喜。

林管處表示，山毛櫸步道全長3.8公里，下雪的地點位於步道末端，而且持續時間並不長；這兩天，一直有人詢問山毛櫸的狀況，山區全部植株被霧淞及冰霰，包覆厚厚一層，今天加上「飄雪」，欣賞最美的北國雪景，不必出國，在這裡就有。

山毛櫸又稱台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍貴植物，秋冬時葉子變黃，一片「黃金森林」美景，吸引遊客趨之若鶩上山賞景；大家印象中的黃金林，竟在這波寒流中變成整片銀白世界，完全難以想像的景緻。

太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本印象中的黃金森林全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，太美了。圖/太平山莊提供
太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本印象中的黃金森林全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，太美了。圖/太平山莊提供
太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本印象中的黃金森林全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，太美了。圖/太平山莊提供
太平山山毛櫸步道「飄雪了」，原本印象中的黃金森林全被冰雪包覆，變成一片銀白的北國雪景，太美了。圖/太平山莊提供

太平山 冰霰 寒流

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