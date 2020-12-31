台北跨年照常辦 基隆凌晨接駁公車機動加開9線加班車

因應台北市今天宣布跨年活動照常舉辦，配合台灣鐵路局加班車及國光客運公司國道客運班車抵達基隆時間，基隆市公車處表示，凌晨機動加開9線加班車載運民眾，以疏運參加台北市跨年晚會活動返家民眾。

基隆市公車處表示，因應台北市宣布跨年活動照常舉辦及配合台鐵、國光客運加班車抵達基隆時間，基隆市02:00及02:50接駁公車仍照常接駁行駛服務市民朋友，因天氣寒冷及疫情影響，故建議市民朋友亦可在家線上觀看直播。

配合台鐵及國光客運抵達基隆時間，市公車處機動加開9線加班車載運民眾，以疏運參加台北市跨年晚會活動返家民眾。

時間於02:00及02:50於公車總站發車，計有103八斗子(經祥豐街)、104新豐街(經中正路)、201深美國小(經仁一路)、203深澳坑線(經信二路、美的世界)、302中山高中、402堵南里、501國家新城(經長庚醫院)、505大武崙(經安一路)、601四腳亭(繞行國立基中、暖暖區公所、東勢街、東碇路、碇內國中、遠源路)，以刷卡或投幣方式付費搭乘 (全票新台幣15元，優待票依各票種計價)。

市公車處說，因寒流來襲及防疫，台北市跨年活動規模縮小，請市民朋友如有前往參加請加強保暖及防疫，另建議亦可於家中觀看線上直播。另因應此波低溫特報及防疫需求，基隆市跨年晚會活動及元旦升旗皆取消民眾入場，跨年晚會活動改採線上直播，基隆市00:50跨年接駁公車及元旦升旗專車皆取消行駛。

詳情請於公車處網站查詢：

http://www.klcba.gov.tw/releaseRedirect.do?unitID=1&pageID=642