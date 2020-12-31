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防疫優先！宜蘭2場跨年改直播、元旦升旗民眾不得入場

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
因應疫情變化，羅東鎮長吳秋齡宣布跨年活動改成直播，全縣各元旦升旗典禮有的取消、有的改直播，民眾不得入場。圖／公所提供
因應疫情變化，羅東鎮長吳秋齡宣布跨年活動改成直播，全縣各元旦升旗典禮有的取消、有的改直播，民眾不得入場。圖／公所提供

宜蘭市及羅東鎮因應疫情最新狀況，今天宣布跨年晚會採線上直播，至於原本有舉辦元旦升旗典禮的鄉鎮市公所今天也宣布取消舉行，縣府的升旗典禮也改成直播，只有縣長林姿妙與縣府主管人員代表升旗。

宜蘭市公所原本想要照常舉行跨年晚會表演，也一度思考以擺放座位間隔的方式，總量管控入場民眾，但後來擔心無法入場的民眾擁擠，今天宣布，晚間在新月廣場舉辦的熊讚跨年晚會，取消民眾入場，改為線上直播，至於元旦於市公所廣場前的升旗典禮，取消舉行。

羅東鎮公所今天由鎮長吳秋齡宣布，跨年晚會取消民眾入場觀賞及放煙火，改採直播方式，並且也取消元旦升旗健走及摸彩。

吳秋齡表示，每年的跨年晚會和元旦升旗健走都是公所年度內最重要的活動，今年因武漢疫情嚴峻，為考量民眾健康，防疫為重，經滾動式檢討防疫措施後才決定變更舉辦方式，請民眾在家透過宜蘭有線電視第3台及羅東鎮公所臉書粉絲團、羅東鎮觀光發展所臉書粉絲團觀賞直播跨年晚會，防疫又保暖。

羅東鎮公所啟動「街友防寒救助」，今天傍晚將在中山公園福德廟發放200個便當400個口罩和暖暖包，發完為止，讓大家共同渡過一個安全、溫暖的跨年夜晚。

蘇澳鎮公所表示，原訂1月1日舉辦「2021蘇澳鎮元旦升旗活動暨健行活動」，經蘇澳鎮公所與各機關團體審慎評估討論後，鎮長李明哲宣布，為保障鎮民安全健康，一切以防疫為優先，元旦升旗及健行活動取消。

冬山鄉公所為配合中央防疫措施升級機制，決定取消元旦健行，僅保留升旗典禮部分，而且不開放民眾參加，僅由鄉長林峻輔、代表會主席黃強呈帶領鄉公所主管、代表及各村村長在鄉公所前廣場舉行簡單莊重升旗典禮；原先準備好於健行後發放的3000個波蘿麵包，改發放給鄉內低、中低收入戶、獨居老人、邊緣戶等需要民眾及公益團體。

因應疫情變化，宜蘭市長江聰淵宣布跨年活動改成直播，全縣各元旦升旗典禮有的取消、或改直播，民眾不得入場。圖／公所提供
因應疫情變化，宜蘭市長江聰淵宣布跨年活動改成直播，全縣各元旦升旗典禮有的取消、或改直播，民眾不得入場。圖／公所提供

跨年晚會 直播 羅東

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