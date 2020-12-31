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影／霧淞籠罩山區！太平山下午暫停入園 管制台7線交通
寒流強襲，山區被霧淞籠罩，銀色大地美景，十分壯觀。宜蘭警方配合獨立山工務段，在南山台七甲30公里處與明池所台七線65.5公里處，進行交通管制，如果沒有加裝雪鍊的車輛，一律不得通行；太平山國家森林遊樂區從下午2點，暫停遊客入園。
宜蘭從昨夜到今天，氣溫最低溫降至攝氏零下6度，因水氣不足，山區並未下雪，原管制路段今年上午7點多恢復開放通行，包括太平山森林遊樂園區、南山思源啞口等地區，均覆蓋一層厚厚的霧淞，加上白靄靄霧氣，十分壯觀。
為維護遊客安全，三星警分局配合林務局於太平山國家森林遊樂園區勸離遊客，太平山白天開放遊客上山，從下午2點起，暫停遊客入園；同時也配合獨立山工務段於南山台七甲30公里處與明池所台七線65.5公里處，實施執行交通管制，車輛如果沒有加裝雪鍊，不得通行，以免卡在路上發生危險。
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