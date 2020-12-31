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向陽下冰霰嘉明湖出太陽 山友驚呼兩個世界

中央社 / 台東縣31日電

入冬首波寒流報到，南橫公路向陽遊樂區降下冰霰，大地一片雪白；但海拔更高的嘉明湖卻出現晴空萬里，讓山友直呼不可思議，猶如兩個世界。

昨天深夜海拔2300公尺的南橫公路向陽遊樂區，外面溫度從攝氏6度開始下滑，到今天凌晨2時降到零度，外面開始下冰霰，約半個小時。

在向陽地區工作的邱雲忠說，今天清晨起床，整個向陽遊樂區和向陽派出所一片雪白，就像童話故事裡的世界，「很可惜就是太冷了」他趕緊在工寮內升火取暖，上午8時過後又開始飄冰霰，上午10時過後才停。

一群準備前往嘉明湖和向陽山迎曙光的山友，在向陽遊樂區看到雪白的景色相當高興，期待冰封嘉明湖的「湖光雪色」美景。

山友一路往嘉明湖挺進，感覺不太對勁，爬得越高，地上的積雪越少，在嘉明湖步道1.5公里時天氣忽然好轉，中午抵達嘉明湖山屋時竟然是晴空萬里，山友說「怎麼會這樣，好像兩個世界，海拔2300公尺向陽遊樂區下冰霰，海拔3100公尺的嘉明湖山屋竟然出太陽」。

嘉明湖山屋管理員說，今天清晨從嘉明湖山屋往外看是一片雲海，水氣都在下方（指向陽地區），因此雖然昨晚嘉明湖一帶溫度降到零度，但因水氣不足沒有下雪，「看不到冰封嘉明湖的美景」。

嘉明湖 冰霰 山友

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