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影／「海水是溫的當泡溫泉」 寒流吹但海泳民眾不怕冷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「海水是溫的當泡溫泉」，寒流吹海泳民眾不怕冷。記者游明煌／翻攝
「海水是溫的當泡溫泉」，寒流吹海泳民眾不怕冷。記者游明煌／翻攝

全台今天低溫特報，寒流來襲，民眾不是穿上厚厚的外套，就是躲在室內，但基隆市外木山海興游泳池，今天上午仍有不少海泳民眾，還有一名高齡80的阿嬤。民眾說，海水現在是溫的，現在游像在泡溫泉，下到海裡游反而不會冷。

今天基隆最低溫是7度 ，但外木山有一群不怕冷的海泳客，在海裡游泳，讓路過的民眾都說，「不怕冷嗎？」。泳客說，他們天天都來，一天不游會受不了，天氣冷吱吱，但海水是溫的，當做是泡溫泉。

中央氣象局指出，今天至明天寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

今天上午至白天低溫區域，橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

「海水是溫的當泡溫泉」，寒流吹海泳民眾不怕冷。記者游明煌／翻攝
「海水是溫的當泡溫泉」，寒流吹海泳民眾不怕冷。記者游明煌／翻攝

基隆

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