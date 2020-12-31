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秘書長李銅城從基隆市府換跑道市議會 府會關係更順暢

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
秘書長李銅城從基隆市府換跑道市議會，府會關係更順暢。圖／報系資料照片
秘書長李銅城從基隆市府換跑道市議會，府會關係更順暢。圖／報系資料照片

基隆市政府秘書長李銅城將調市議會擔任秘書長，接任屆齡退休的議會秘書長葉景棟位置，市長林右昌今天證實，李銅城表現相當好，他很不捨，但樂觀其成，願意成全，未來府會議事及市政推動會更加順暢、和諧，未來人選不急，請大家期待。

李銅城歷任6任市長，他有工務專才，從臨時人員出身，一路從科員、科長、副處長到工務處長，前市長張通榮時期擔任工務處長，市長林右昌任內獲拔擢，升任市府秘書長。

林右昌今天上午出席壯觀台北市公車營運受訪時證實，他表示，這幾年李銅城秘書長襄助市政，府會非常和諧，溝通暢通無阻，站在他的角度當然不捨，還是樂觀其成，願意成全，也希望未來府會議事及市政推動會更加順暢，這是基隆市的福氣。

被問到未來誰接市府秘書長？林右昌笑著表示，不急，來市府的一定是人才，請大家拭目以待。

議長蔡旺璉對延纜李銅城回應表示，李銅城待人溫文有禮、人緣很好，熟悉市府各科室業務，又有工務及都市發展專才，他和市長林右昌事先溝通過，樂觀其成。目前市府已進行作業，李銅城將在1月18日上任。

林右昌 基隆 北市

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