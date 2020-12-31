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門諾醫院獎助花東學子 中華醫大許陳霖獲頒24萬8千元

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大醫技系學生許宸寧（中）獲得花蓮門諾醫院近24萬8千元獎助學金，與校長曾信超（右二）等師長分享喜悅。圖/校方提供
中華醫大醫技系學生許宸寧（中）獲得花蓮門諾醫院近24萬8千元獎助學金，與校長曾信超（右二）等師長分享喜悅。圖/校方提供

花蓮門諾醫院「鼓勵後山子弟返鄉貢獻所學」，提供獎助學金給設籍花東地區大專院校學生，中華醫事科大醫學檢驗生物技術系學生許宸寧，是獎助檢驗科系學生唯一得主，獲24萬8千元獎助學金，他昨天返校報喜訊，校方上午表揚他為校爭光。

今年門諾獎助醫療照顧相關科系在學大專生中檢驗科只有一個名額，在眾多角逐者中許宸寧脫穎而出獲選，可獲得每學期5萬元學雜費和每月2千元生活津貼的獎助金直到畢業，總計可獲得24萬8千元的獎助金。

拿到門諾醫院的獎助金，許宸寧除了和家鄉的爸媽及師長分享喜悅，也許諾會努力學習，畢業後考上國家醫檢師返鄉服務，將所學回饋家鄉。

許宸寧由系主任陳明資、導師李德修、副校長兼醫事學院院長姜泰安等人陪同向校長曾信超分享喜悅，師長也為學生的優秀表現感到與有榮焉，並期勉他畢業返鄉服務好好發揮醫事檢驗技能專長，守護花東地區居民的健康。

校方表示，醫檢系三年級許宸寧家住花蓮，原就讀其他大學的資訊學系，大二時透過轉學考進入華醫醫技系就讀。嚮往醫檢師工作為了跟得上進度，除了對課業學習加倍努力，也積極參與各種實務見習，陸續取得中華民國紅十字會CPR+AED證照；前往台北榮民總醫院玉里分院見習，了解檢驗單位的運作也強化後續的學習動力；擔任班級服務股長，熱心參與班級事務，深獲系上師長的讚賞，在同學間也有好人緣。

返校 紅十字會 榮民

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