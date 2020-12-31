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全台冷吱吱街友比比剉 基隆夜訪街友暖送禦寒物資

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供

全台低溫拉警報，基隆市政府社會處啟動低溫送暖關懷計畫，昨晚夜訪街友暖送禦寒物資，並勸導街友住進收容中心。

市府社會處表示，因應氣溫急遽變化，社會處長吳挺鋒指示社會處婦幼及救助科許雅紋科長及科內社工研訂相關街友低溫送暖關懷計畫，提前備妥充足禦寒及防疫物資提供給街友禦寒，30日晚間8時至12時到街友經常駐足的愛三路地下道、車站前天橋及火車站南站等市區熱點啟動關懷街友、提供禦寒物資，在寒冬中送上溫暖。

社會處結合基隆慈濟基金會籌備充足的禦寒物資，關懷訪視22名街友，勸導街友們入住遊收中心，對於不願接受收容者，也給予禦寒衣物、睡袋等。

另外，有鑑於近來疫情持續升溫，社會處也特別向每位街友宣導做好個人衛生習慣並給予口罩等防疫物資，避免街友成為防疫破口，並希望盡力協助街友重回職場、社會，協助可能面對的困難。

全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供
全台冷吱吱街友比比剉，基隆夜訪街友暖送禦寒物資。圖／基隆市政府提供

街友 低溫 基隆

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