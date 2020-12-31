影／「真歡喜」等了20年！基隆壯觀里市公車今正式載客

「真歡喜」，一名今天等公車的阿嬤說，終於有市公車開上來，大家爭取了20多年。市公車開進基隆市壯觀里，首輛車506壯觀里到基隆車站今天正式上路，8點40分開進站，不少民眾等著上車，試營運半年，市長林右昌也到場，和民眾歡喜慶祝。

基隆市全新公車路線上線，基隆市政府於安樂區壯觀里至基隆車站開闢新市區公車路線，串聯壯觀里大型社區、富景天下、長庚醫院、安樂區行政大樓及基隆車站等重要節點，讓市民就醫、洽公或至市區都更加便利，新路線昨天先試上路，今天正式開始營運。

市長林右昌表示，市民的交通需求，一直是市府團隊相當關心的議題，壯觀里目前大型社區共有2千多戶，人口達6千多人，目前市公車僅有410(壯觀台北)、510(大武崙-七堵)路線，但主要行駛至七堵火車站，787(基隆-瑞芳)路線屬新北市公車，無法使用本市發行的社福卡，因此接獲不少市民反映，希望能闢駛往基隆車站的市公車路線。

為方便年長者外出就醫、洽公能更加方便，因此請交通處與公車處研究新路線，這次的新市區公車路線，將能補足壯觀里大型社區一帶聯外交通的不足，使聯外交通路網更為完善，市民生活能更加便利。

交通處處長李綱表示，本次的新路線與當地議員及里長經多次協商才達共識，班次也考量公車處整體營運調度需求，將營運效能最佳化，506新路線目前規劃上午9時、中午12時15分、下午3時40分，平日共3班次，由壯觀里的松竹梅社區發車，路線行經樂利二街、麥金路、安樂路、中山一路、忠一路至城隍廟站，路線將試營運半年，交通處也將持續蒐集試營運期間搭乘資料，作為後續調整之依據。