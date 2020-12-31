太平山結霧淞向陽下冰霰 宛如童話故事雪白世界

寒流來襲，宜蘭太平山國家森林遊樂區雖未下雪，但園區山林到處結滿霧淞，宛如童話故事般雪白世界；台東南橫公路向陽地區今天凌晨則降下冰霰，大地呈現一片灰白景色。

今天清晨準備到台東嘉明湖和向陽山迎曙光的山友在登山口向陽遊樂區看到一片雪白世界，樹木及停在路旁的車輛，都被覆蓋成白色，向陽派出所宛如變成童話小屋。

向陽派出所警員說，今天凌晨2時許向陽的溫度降到攝氏零度，天空開始降冰霰，厚度約0.4公分。原以為清晨就會融化，但因沒有出太陽，至上午9時天空都還是灰濛濛的，因此短時間內不會融化。

中央氣象局台東氣象站表示，「霰」是過冷的水附著在降落的冰晶、冰珠或破裂的雪片上形成，直徑約2至5公厘，因為是急速凍結，粒子裏頭還有很多的空氣，結構比較鬆散。

林務局羅東林區管理處所轄的太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉上午表示，太平山上午6時許氣溫仍持續在攝氏零度以下，到了上午8時許已回升到零度，但因水氣不足沒有下雪，不過到處結滿霧淞，呈現一片雪白世界。

黃信偉表示，一早經派員巡檢聯外道路，發現「宜專一線」24公里處路面稍有薄冰，其餘沿線路況正常，經處理後已在上午6時45分開放入園，統計至上午8時許約有500名遊客入園。

有遊客說，第一次來到太平山目睹眼前一片美景非常開心，雖然很冷但沒有下雨，走在園區欣賞美景時不用擔心路面濕滑，即使沒有看到下雪，但山林間到處都是霧淞，很漂亮。

不過，黃信偉表示，預估入夜後部分聯外道路可能會結冰，為確保遊客安全，下午2時過後，民眾雖可進入遊樂區，但只能前往海拔較低的鳩之澤溫泉區；鳩之澤溫泉區至太平山莊的路段預警性管制，暫時不開放民眾入山。