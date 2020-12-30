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林右昌：基隆比鄰首都 適合作新創概念驗證場域

中央社 / 基隆30日電

基隆市長林右昌今天受邀演講時表示，台灣未來要走向新創之都，與首都比鄰的基隆市，正適合作為新創產業的概念驗證場域，歡迎大家利用明年的城市博覽會重新認識基隆。

由數位國家總會主辦的「世界新創之都論壇」今天在台北國際會議中心登場，林右昌演講時表示，台灣是很多高科技的中心，適合成為世界新創之都，且台灣的智慧財產權保障、產業集中度等也在世界名列前茅，正適合新創產業的「概念驗證」，基隆近年經過蛻變後更是「概念驗證」的最佳場域。

林右昌說，台灣未來要走向新創之都，就要創造一個允許犯錯的場域，實驗的場域最好是一座都市的尺度，基隆比鄰著千萬人口的大台北首都生活圈，如何營造成為新創人才落腳的環境，是市府正在努力的方向。

此外，林右昌表示，基隆市明年10月2日到10月11日將舉辦城市博覽會，不只要呈現近幾年的改變，及未來擘劃的願景，更希望基隆市未來能成為台灣城市發展槓桿的支點。

林右昌指出，城市博覽會規劃3個展區，除市中心區的A展區外，B展區在正濱漁港、和平島，C展區則在海科館和潮境公園，各有不同的主題，屆時歡迎大家到基隆走走，重新認識基隆。

基隆 林右昌 正濱漁港

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