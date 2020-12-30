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花蓮火車站往返天祥客運新路線 元旦上路送試乘券

中央社 / 花蓮縣30日電

花蓮縣政府將於110年元旦起新闢市區觀光客運路線，310花蓮火車站往返太魯閣天祥，發車後停靠沿途景點，為慶祝新闢路線，1月1日至15日只要搭乘就會贈送下一趟的試乘券。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天指出，「310花蓮火車站－天祥」路線行經縣道193線、省道台9線及台8線。經公告評選，由統聯客運公司取得經營權，也是縣府自9月以來，新闢的第5條客運路線。

310客運路線從花蓮火車站發車後，沿途停靠花蓮曼波園區、七星潭、慈濟精舍、玩味翻樂園、新城火車站、亞洲水泥廠、太魯閣國家公園等多處景點，每天上午6時30分至下午5時10分往返共20班次。

建設處指出，310客運路線採里程計費，持電子票證搭乘鐵路、公路及市區客運不同路線轉乘，可享一段基本里程免費，也可購買當日無限次上下車的一日券新台幣250元或二日券400元，詳細公共運輸資訊可上「花蓮交通e點通」網站查詢。

為鼓勵民眾搭乘新闢路線，統聯客運推出優惠活動，110年1月1日至15日搭乘310路線客運，將贈送下次搭乘的免費試乘券，使用期限至15日止。

火車站 太魯閣國家公園 公共運輸

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