每班要搭載60人次！基隆公車試辦新路線 里長：達標沒問題

基隆市安樂區位在山坡的壯觀里，戶數高達2000戶，但無市公車往來基隆市區。公車處新增506線公車今天上路。這線公車將試辦6個月，並以平均每班次搭載60人次為續駛標準。壯觀里長楊添發說，行駛市區的公車大家期待已久，自信達標絕沒問題。

壯觀里由幾個大型社區組成，里內建案在20年間陸續開發，目前約有2000戶，居民超過6000人。里民一直促請市府開闢公車路線。

市府交通處公共運輸科長陳建旻說，壯觀里原本有410線公車往來七堵郵局，510線公車往來七堵火車站，方便通勤族。基隆客運787線公車也由壯觀里發車，經由基隆市區往來瑞芳。市公車506線上路後，里民往來市區多了新選擇。

公車處表示，506線公車今天開始發車，規畫周一到周五每天3班，從松竹梅社區發車時間是上午9點、中午12點15分、下午3點40分，例假日停駛。6個月統計搭乘人數，如平均每班次未達60人次，再研議調整班次或時間。

楊添發表示，506線公車在里內共設5站，方便不同社區民眾搭乘。因為服務對象設定居民前往市中心，因此3班車發車時刻都非交通尖鋒時間。下午3點40分發車的班次，行駛到市區城隍廟站約4點。回程經過安樂區公所站差不多是放學時間，里內有些學生也可改搭公車回家，家長不用特地接送。