花蓮光復鄉創新亮點 馬佛營造蝙蝠生態與陶燒工藝

花蓮縣光復鄉馬佛社區近年以蝙蝠生態導覽、陶燒工藝發展出在地特色；經農政單位輔導協助，導入里山倡議概念，維持人與環境共生共存平衡，為農村發展創造出新的亮點與風貌。

馬佛社區位於省道台9線與縣道193之間，緊鄰全台最大的平地森林-「大農大富平地森林園區」，環境優美，可以見到花東縱谷少見的平地梯田，因而有「綠野香坡」美譽。

人文歷史上，馬佛是阿美族太巴塱及馬太鞍兩大部落的緩衝區。根據台灣原住民相關資料，馬佛是加禮宛社原居地的名字，因有一部分人遷來此，故稱此名，意思為「飛去」。

行政院農業委員會水土保持局花蓮分局長陳淑媛今天表示，自民國97年農村再生政策推動後，馬佛社區積極參與，完成「培根計畫」4個階段的人才訓練；101年完成社區再生計畫，在環境改善、產業活化、文化保存、生態保育等面向，都導入里山倡議精神。

由於社區內有許多蝙蝠，而蝙蝠以昆蟲為食，對有機農耕非常有助益，於是社區誕生了「友蝠米」等稻米品牌，不只作為社區產業行銷，也成為食農與環境教育的重要解說導覽教材。

馬佛社區還有另一個特色，就是陶燒工藝，這也是源自阿美族人手工採陶、製陶、捏陶、燒陶等傳統，有別於其他大多已機械化的製陶產業，這裡保留傳統技藝與文化，再經過設計轉型成社區的體驗遊程，讓馬佛從一個傳統的農村，蛻變成有生態意識、文化底蘊，更能為年輕人創造工作機會的社區。

綠野香坡農村發展協會總幹事張秀真說，馬佛是典型的農村社區，大約有126戶，居住人口不到500人。由於農村人口老化，年輕人為生計而外流，透過農政單位的輔導協助，發展出屬於在地的特色產業，為社區帶來希望。