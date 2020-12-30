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吳澤成震怒有用！省道台7丁新城橋明早9點通車

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
省道台7丁線新城橋，預計明天開放通車，麗偉陳歐珀今天到現場關心工程進度。圖／立委陳歐珀服務處提供
省道台7丁線新城橋，預計明天開放通車，麗偉陳歐珀今天到現場關心工程進度。圖／立委陳歐珀服務處提供

省道台7丁線新城橋，因工程展延兩次，通車日期遙遙無期，引起地方不滿，工程延宕一度讓政務委員吳澤成震怒，所幸經工程單位趕工，今公路總局宣布新城橋明（31日）上午9點將階段性開放通車。

新城橋為宜蘭市、員山鄉的交通要道，為省道台七丁線，新橋全長250公尺，但工程變更設計，工程費從3.1億追加到3.4億元，承包商3次申請展延，通車日期也從5月、7月到12月再到明年2月，引爆地方民怨，一度在附近拉起白布條抗議工程「跳票」。

吳澤成曾在12月11日到現場會勘，一度對於工程進度、簡報內容不滿「震怒」，最後工程單位允諾會在31日達階段性通車標準。

今立委陳歐珀到新城橋會勘，同時宣布該橋將於31日達階段性通車標準，預計上午9點開放汽車通行，上午7點舉辦通車祈福典禮。

公路總局四區處表示，在地方早日通車期盼下強力督導廠商配合增加人力、工時及機具，近日冒受東北季風連續頻繁雨勢狀況，並兼顧工程安全及品質下全力趲趕，順利達成階段性通車目標。

吳澤成 工時

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