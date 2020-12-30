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宜蘭橋護欄設計如「雙刃」 縣議員憂騎士通行危險

聯合報 / 記者張議晨 / 宜蘭即時報導
宜蘭縣議員林麗指宜蘭橋有安全上的疑慮，恐造成騎士二次傷害。記者張議晨／翻攝
宜蘭縣議員林麗指宜蘭橋有安全上的疑慮，恐造成騎士二次傷害。記者張議晨／翻攝

預計明年1月通車的宜蘭橋，今天被民進黨縣議員林麗質疑設計不妥，鋼板製成的護欄，形同於尖銳刀刃，對於機車騎士相當危險；林麗憂心，若騎士因車禍撞上鋼板，恐有二次傷害疑慮。對此，縣府交通處表示，尊重議員意見，會依據地方意見評估改善。

宜蘭橋為橫跨宜蘭河的主要橋梁，總共斥資約5億元重建，今年10月初開放第一階段通車，預計明年1月全段完工。

但在全段完工前夕，林麗接獲民眾陳情，指宜蘭橋的護欄，出現「銳角」且凸出於護欄之外，憂心造成機車騎士危險，盼縣府交通處協調改善。

今林麗至宜蘭橋會勘，強調宜蘭橋危險性。林麗質疑，他走訪縣內公路橋梁，護欄鋼管都是連續且平滑，沒有一處像宜蘭橋一樣，出現銳利凸出物，鋼管從鋼板中間穿過，每個鋼板柱都像一把雙面刃，若騎士行車發生狀況，撞擊護欄恐有嚴重危害，甚至引發國賠疑慮。

林麗建議，橋梁護欄本應是保護人車安全的設計，如今地方有傷人疑慮，縣府務必重視並加以改善，如改換連續鋼管，減輕意外造成的傷害。

對此，縣府交通處表示，宜蘭橋設計是依照規範設計，當初設計時都有注意到各類細節，如混凝土基座等，考量到用路人會撞到尖銳處，也將倒角磨平，議員建議會納入參考，並依據地方意見評估改善。

機車騎士 民進黨

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