姜子寮山曾降雪 基隆消防訓練安裝雪鏈

海拔729公尺的姜子寮山曾在寒流期間降雪，雖這波寒流來襲姜子寮山降雪機率低，基隆市消防局仍做好萬全準備，上午在各分隊辦理安裝雪鏈訓練，以便需要時能順利執行任務。

中央氣象局表示，隨著鋒面通過及寒流迅速南下，天氣驟變，各地氣溫越晚越寒冷，今晚至明天清晨在中部以北及宜花地區低溫僅攝氏6至8度，其他地區也只有10至12度。

基隆氣象站主任林昆緯向中央社記者表示，基隆市今天最低溫出現在上午10時23分，氣溫攝氏11.3度，預估這波寒流基隆市區最冷時段落在明天清晨6時，降到只有7度。

位於基隆市、新北市汐止、平溪交界處，海拔729公尺的姜子寮山曾在民國105年1月「霸王級寒流」來襲時出現數十年來罕見降雪，一整片山林白雪皚皚，地上積雪至少15公分。

不過，林昆緯說，雪形成的條件必須在水氣充足和氣溫在攝氏0度以下，預估這波寒流期間姜子寮山最低溫約5度，因此下雪機率不大。

雖姜子寮山下雪機率低，基隆市消防局仍做好萬全準備，上午在各分隊辦理安裝雪鏈訓練，以便救援人員面臨雪地環境時，能提高行車安全，增進人員救援效能。