花蓮強風吹落跨年晚會棚架 工作人員忙復原

寒流報到，氣溫驟降也帶來強風，氣象局監測，花蓮昨晚入夜後，平均風力約6級，最大陣風達9級，路樹、電線被吹斷，跨年活動會場棚架被吹落，今天上午已陸續修復，沒有傳出傷亡。

中央氣象局今天針對花蓮等19縣市發布陸上強風特報，易有9至11級強陣風。花蓮市區民國路、和平路段電纜線凌晨2時許疑似被強風吹斷，造成附近百餘住戶停電，台電趕在清晨5時許搶修完成。

花蓮縣政府明天將於東大門夜市旁舉辦「太平洋觀光節」跨年晚會，靠近舞台的中山路上一排棚架也被強風吹翻，工作人員今天上午趕工復原，將毀損的棚架撤離道路，避免影響交通。

縣府觀光處指出，已請廠商加強棚架穩定性，更換穩固的帳篷，並加裝沙袋壓重，舞台則有一定抗風等級，中間放置的LED主牆，可隨時調整高度，降低風阻，也要求廠商加強設備防風措施，提高警覺，讓演出不受影響。