元旦新闢客運路線 花蓮火車站往返景點送試乘券

為提升交通便利性，花蓮縣政府於明年1月1日新闢市區客運路線「310花蓮火車站—天祥」，提供觀光旅客及在地居民於花蓮車站往返七星潭、新城及太魯閣國家公園。只要在1月1日至1月15日搭乘310路線，客運業者就送免費試乘券，讓民眾暢遊花蓮，搭乘公車交通更加便利。

縣府建設處表示，除了306、307、308市區客運路線、309 玉長豐濱線通車營運，明年元旦新闢「310花蓮火車站—天祥」路線，並由統聯客運公司取得經營權。

客運310路線從花蓮車站發車後，行經縣道193線、省道台9線及台8線，沿途停靠七星潭、新城火車站、太魯閣、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞、天祥等站，每天上午6時30分至下午5時10分往返共20班次，採里程計費，依乘車區間全票25元至140元。

建設處指出，民眾持電子票證搭乘鐵路、公路及市區客運不同路線轉乘，可享一段基本里程免費，也可於國道客運花蓮站購買當日無限次上下車的一日券250元或二日券400元。旅客如從花蓮火車站出站，可於右側旅客服務中心旁客運站牌候車，若到新城火車站，則在出站左側智慧站牌候車。

縣府表示，為鼓勵民眾搭乘新闢客運310路線，明年1月1日至1月15日期間，民眾搭乘310路線，下車時由司機提供下次搭乘的免費試乘券，使用期限到1月15日止。