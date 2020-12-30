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反對北方三島開發風場 漁民霸占說明會揚言抗爭到底

聯合報 / 記者張議晨 / 宜蘭即時報導
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，一面倒反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，一面倒反對風場開發。記者張議晨／攝影

德能集團計畫在基隆北方三島海域開發3處風場發電，今在宜蘭蘇澳鎮舉辦說明會，蘇澳區漁會號召漁民抗爭，一面倒反對開發案，揚言抗爭到底，原定10點召開的說明會，也因漁民抗爭，德能代表一言未發就草草散會。德能集團說，目前在蒐集地方意見，作為環評計畫書參考，尊重漁民想法。

德能集團預計開發禾爾北、禾爾南、合儀等3處風場，總規畫容量高達7.4GW，目前正展開環境影響評估，今開發商在宜蘭召開兩場說明會，上午在蘇澳，下午則在頭城，向蘇澳區、頭城區兩漁會漁民說明開發內容。

今天上午10時，首場蘇澳說明會在蘇澳鎮長安活動中心登場，整個會場湧入近百名漁民，蘇澳區漁會理事長蔡源龍、總幹事陳春生、常務監事林月英等漁會3巨頭齊聚，與台下船長一面倒反對開發案。

蘇澳區漁會每年拍賣金額約20億，其中以鯖鰺圍網為主要漁獲，魚場集中於基隆外海，對於在主要魚場設置風電機組，漁民憂心生計受衝擊。

蔡源龍指出，蘇澳漁獲除漁船外，還包含上下游加工廠，對於地方衝擊大，若漁獲量銳減，數十年累積下來損失恐超過百億；且不僅風場範圍受影響，機組樁位也可能影響漁獲洄游路徑，衝擊其他漁場的漁獲來源，一定要「反對到底！」

原本在外跑行程的縣長林姿妙，今也專程到說明會場，強調她與漁民站在一起。林姿妙強調，北方三島除鯖鰺圍網外，還包含白帶魚、烏魚等漁獲，宜蘭縣政府絕對反對風場開發。

宜蘭縣議員林棋山則說，北方三島海域為全台最優的漁場之一，不解為何要選在該片海域設置風場，風場開發已經影響漁民生存，「絕對會跟你們拚命」。

按照德能集團規畫，今說明會原定舉辦2小時，但上午10時許，因漁民抗議開發，德能集團一言未發，說明會就在11點草草結束散會。

德能集團專案經理張傳佳表示，因全球科技產業對於綠能需求高，才評估於具開發潛力的北方三島開發風場；按照目前規畫，風場主要以浮動式風機為主，降低對漁業的衝擊。

張傳佳說，目前風場開發正在環評階段，說明會主要蒐集漁民意見，所有聲音都會記錄於環評說明書內，對於漁民意見表示尊重，也會將後續說明會舉辦完成。

德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，縣長林姿妙今天聲援漁民，表態反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，縣長林姿妙今天聲援漁民，表態反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，一面倒反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，一面倒反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，還設置簽到處，一面倒反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，還設置簽到處，一面倒反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，縣長林姿妙今天聲援漁民，表態反對風場開發。記者張議晨／攝影
德能集團計畫在基隆北方三島開發風場，今天在蘇澳舉辦說明會，漁民今攻佔會場，縣長林姿妙今天聲援漁民，表態反對風場開發。記者張議晨／攝影

漁民 蘇澳 環評

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