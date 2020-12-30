強寒流來襲 花蓮強風吹倒跨年活動棚架、路樹

寒流來襲，中央氣象局發布陸上強風特報，根據氣象站觀測資料，花蓮今天風力約6級，陣風達7、8級，已接近輕颱等級。不但路樹樹枝被吹倒、電纜線被吹斷，跨年用的棚架不敵強風倒塌，幸好皆無人員受傷。

花蓮縣政府明晚在東大門廣場舉行「太平洋觀光節」跨年活動，在周遭路邊架設棚架，其中位於中山路的一排棚架不敵強風，從道路的北側吹到南側，棚架全倒塌、堆疊，甚至部分金屬骨架變形，工作人員前往整理，將視風力狀況再架設。