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強寒流來襲 花蓮強風吹倒跨年活動棚架、路樹
寒流來襲，中央氣象局發布陸上強風特報，根據氣象站觀測資料，花蓮今天風力約6級，陣風達7、8級，已接近輕颱等級。不但路樹樹枝被吹倒、電纜線被吹斷，跨年用的棚架不敵強風倒塌，幸好皆無人員受傷。
花蓮縣政府明晚在東大門廣場舉行「太平洋觀光節」跨年活動，在周遭路邊架設棚架，其中位於中山路的一排棚架不敵強風，從道路的北側吹到南側，棚架全倒塌、堆疊，甚至部分金屬骨架變形，工作人員前往整理，將視風力狀況再架設。
另外，花蓮縣消防局再今天凌晨2點多獲報，市區民國路、和平路的電纜線疑似被吹斷，周遭約200戶住戶停電，今天清晨5點多台電完成搶修。吉安鄉宜昌國小旁的路樹，有一根粗大樹枝被吹斷，鄉公所趕緊派人清除，並將其餘細小的樹枝移除，以免被強風吹落影響交通安全。
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