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氣象局發布陸上強風警報 山月吊橋風速未超標正常開放

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園內的山月吊橋是人氣景點，但為安全起見，若風力超速，將會暫時封閉。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園內的山月吊橋是人氣景點，但為安全起見，若風力超速，將會暫時封閉。記者王燕華／攝影

中央氣象局針對19縣市發布陸上強風特報，花蓮從昨晚開始，颳起陣陣強風。太魯閣國家公園內山月吊橋因高懸峽谷間，距溪底達153公尺，當風力過強時會暫時封閉。太魯閣國家公園管理處表示，目前為止風力都在安全標準內，

今年8月一開放就成為熱門景點的山月吊橋，橫跨立霧溪，高懸峽谷間，全長196公尺，橋面距溪底153公尺、寬度2.5公尺，是國內深跨比的峽谷吊橋。

由於高懸峽谷間，為確保安全，橋面採格柵設計，降低風阻，避免劇烈晃動，在橋梁中間設有風速計，當風力過強時，系統會發出警告，若風速達到每秒20公尺，相當於蒲福風級的7到8級風，或者豪雨、發布海上颱風警報時，都會暫時封閉。

太管處表示，目前山區風力約每秒13公尺，還沒到達警戒值，山月吊橋仍正常開放，今年8月開放以來，也還沒有因為風力過強而封閉。不過，山區低溫，目前僅約攝氏16度，愈晚還會愈冷，提醒民眾上山要做好保暖。

花蓮市公所今天也提醒民眾，今天風力較強，請民眾在做好保暖工作時，也要注意行車、走路的安全，慎防強風，也需注意做好住家外牆盆栽、招牌或旗幟的固定。

太魯閣國家公園內的山月吊橋設有風速計，一旦風力超速，會暫停開放。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園內的山月吊橋設有風速計，一旦風力超速，會暫停開放。記者王燕華／攝影

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