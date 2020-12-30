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東部刮強陣風 張惠妹台東跨年演唱會場地遭摧殘

中央社 / 台東縣30日電

鋒面通過寒流來襲，東部地區今天清晨開始刮起強陣風，台東海濱公園即歌手張惠妹跨年演唱會場地，已搭起的帳篷倒塌一地，行道樹也吹倒好幾棵。

今年台東縣跨年晚會由天后張惠妹陪著民眾嗨唱倒數，地點選在台東海濱公園國際地標廣場舉行。

活動即將舉行，廣場週邊攤販帳篷已陸續搭起，今天清晨強烈東北季風吹襲下而倒塌，大約30多頂帳篷受損，鐵架彎曲無法再用，強烈風勢連剛種的行道樹也吹倒好幾棵。

廠商說，風太大了，希望可以2小時內恢復，主辦單位也派出人員協助整理。

中央氣象局台東氣象站預測員接受中央社記者電話訪問表示，上午7時59分測得7級強風，若是在海邊，風力可能更強。

另外，台東縣副縣長王志輝一早也到現場視察檢疫消毒作業，希望跨年晚會能順利進行。

台東 跨年晚會 行道樹

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