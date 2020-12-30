東部刮強陣風 張惠妹台東跨年演唱會場地遭摧殘
鋒面通過寒流來襲，東部地區今天清晨開始刮起強陣風，台東海濱公園即歌手張惠妹跨年演唱會場地，已搭起的帳篷倒塌一地，行道樹也吹倒好幾棵。
今年台東縣跨年晚會由天后張惠妹陪著民眾嗨唱倒數，地點選在台東海濱公園國際地標廣場舉行。
活動即將舉行，廣場週邊攤販帳篷已陸續搭起，今天清晨強烈東北季風吹襲下而倒塌，大約30多頂帳篷受損，鐵架彎曲無法再用，強烈風勢連剛種的行道樹也吹倒好幾棵。
廠商說，風太大了，希望可以2小時內恢復，主辦單位也派出人員協助整理。
中央氣象局台東氣象站預測員接受中央社記者電話訪問表示，上午7時59分測得7級強風，若是在海邊，風力可能更強。
另外，台東縣副縣長王志輝一早也到現場視察檢疫消毒作業，希望跨年晚會能順利進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言